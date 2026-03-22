ステーキハウス ブロンコビリーは、1985年の誕生以来親しまれてきた「新鮮サラダバー」を40年ぶりに刷新し、新たに『ブロンコビュッフェ』として2026年4月1日より全店で提供を開始する。【画像】ブロンコビリー「新鮮サラダバー」を40年ぶりに刷新→『ブロンコビュッフェ』イメージ「新鮮サラダバー」は、2000年には一時廃止となったが、04年に再び全店へ導入され、今日までブロンコビリーの食体験を象徴する存在として支持さ