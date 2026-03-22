「大相撲春場所・千秋楽」（２２日、エディオンアリーナ大阪）西十両１２枚目の剣翔（３４）＝追手風＝が西幕下６枚目の栃丸（３３）＝春日野＝と対戦。突き出されて０勝１５敗で場所を終えた。栃丸は２勝６敗。先場所痛めた左膝の影響は明らかだった。立ち合いで突っ張られ、あてがって抵抗するも次第に上体が起き、最後は力なく土俵を割った。「今までで一番長い場所でした。今の力を出した」と語った。１０年以上守った