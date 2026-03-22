タレントのIMALU（36）が22日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。父・明石家さんま（70）の影響力を痛感した思い出を語った。「一生忘れられないひと言」をテーマにトーク。「高校はカナダの学校に留学させてもらって」と切りだし、「同じような日本人の留学生が何人かいたんですよ」と振り返った。日本人留学生向けのオリエンテーションがあり、初めて同じ学校に通う日本人と顔合わせ。先