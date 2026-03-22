タレント中川翔子（40）が22日までに自身のXを更新。産後の不調を嘆いた。中川は「マミーブレインが本当につらい治したい、治りたい」と短くポスト。「マミーブレイン」は産後のホルモンバランスの変化により物忘れが激しくなったり集中力が低下したりする症状のことで、「産後ボケ」とも言われる。自身の不調を嘆いた中川の投稿に共感が集まり「私も産後非常に辛く、マミーブレインで多くの仕事に支障が出ました」「うちも双子