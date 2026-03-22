一休は、宿泊予約サイト「一休.com」で、「一休プレミアム10days」を、3月19日正午から29日まで開催している。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、センチュリーマリーナ函館（朝食付）が23,760円から、グランディスタイル旧軽井沢ホテル＆リゾート（朝食付）が43,172円から、品川プリンスホテルが10,518円から、グランドプリンスホテル新高輪が17,146円から、ザ・カハラ・ホテル&リゾート横浜が31,459円から、熱海パールス