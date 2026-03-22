画像はYouTubeチャンネル「01:00ne」よりどうも！エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。とっても興味深い情報が入ってきました。原宿のヴィンテージTシャツ専門店「01:00ne（ワン）」がYouTubeチャンネルを開設されました！説明欄には以下のような説明が！【「最高のDig体験で、比類なき一枚を。」 この理念を掲げる Vintage Tシャツ専門店 01:00ne（ワン） が 運営するYouTubeチャンネルです