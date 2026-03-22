ピッチに不安が走った。名古屋グランパスは３月22日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第８節で京都サンガF.C.と敵地で対戦。この試合でFW山岸祐也が無念の負傷交代を強いられた。32分、左サイドからのクロスにゴール前で競り合った山岸は、着地の際にバランスを崩して転倒。プレーは続行されたものの、そのまま右足を押さえて起き上がれず、主審が試合を止めてメディカルスタッフがピッチへ入った。一度は立ち上がっ