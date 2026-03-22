フィギュアスケート選手でタレントの本田紗来さんは3月21日、自身のInstagramを更新。専属モデルを務めるファッション雑誌『Ray』のファンミーティングでの姿を披露しました。【写真】本田紗来、ピンクコーデのバブーシュカ姿！「無事沼りました」本田さんは「Ray沼力ファンミありがとうございました RayもRayモデルの皆さんもRay読者の皆様もだああいすきです〜 お越しくださった皆様、お忙しい中準備してくださった編集部の皆さ