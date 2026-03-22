日常生活や世界の地理で耳にする言葉の「共通パーツ」を探して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？今回は、思慮が足りない様子を指す言葉から、世界最大級の砂漠、さらには北方に位置する大きな島の名前まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。あ□□か□