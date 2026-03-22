「花を売らない、色を撮る花屋」の店内富士フイルムイメージングシステムズは、同社デジタルカメラ「Xシリーズ」ならではの機能「フィルムシミュレーション」による色再現を体験できるポップアップイベント「花を売らない、色を撮る花屋」を、3月20日〜23日まで東京・TENOHA代官山で開催している。同イベントでは、“花を買う”のではなく、“花を入口に好きな色と出会い色を撮る”という新しい体験を通じて、「Xシリーズ」のフィ