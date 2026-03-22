◇プロ野球オープン戦 ロッテー中日（22日、バンテリンドーム)オープン戦最終戦のマウンドにあがったロッテ・小島和哉投手。好調を見せる中日打線の猛攻を浴び、4回6失点での降板となりました。小島投手は初回、2つの四球で2アウト1、2塁とピンチを招くも、福永裕基選手をライトフライに打ち取り無失点で切り抜けます。しかし2回、先頭から四球、連打で無死満塁のピンチを招くと、続く木下拓哉選手のタイムリーを浴び先制点を献上