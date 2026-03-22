山梨県の身延山久遠寺では、境内の樹齢400年を超えるしだれ桜が見頃を迎えています。【映像】見事な咲きぶりのしだれ桜日蓮宗の総本山身延山久遠寺はサクラの名所としても知られ、特に樹齢400年を超える2本のしだれ桜は毎年、見事な咲きぶりで人々の目を楽しませています。今年は3月に入って気温の高い日が続いたこともあって、例年より1週間ほど早い3月14日に最初の一輪が開花し、およそ1週間を経て、この3連休に満開・見頃