東京都教育委員会は、国際的な教育プログラム「国際バカロレア（ＩＢ）」を履修するコースと国際金融を体系的に学ぶコースを新たに設け、既存の都立商業高校１校に併設する。今後、具体的な設置時期の検討や対象校の選定を進める。ＩＢは、スイスのＩＢ機構が認定する３〜１９歳を対象とした教育プログラム。国内の高校レベルのＩＢには、〈１〉ほぼ全科目を英語で履修する英語ディプロマ・プログラム（ＤＰ）〈２〉一部の科目