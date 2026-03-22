◇明治安田J1百年構想リーグ第8節川崎F―鹿島（2026年3月22日MUFG国立）川崎フロンターレがMUFG国立をホームとして開催した横浜F・マリノスとの“神奈川ダービー”で試合前に流鏑馬（やぶさめ）による「始球式」ならぬ「始“弓”式」（しきゅうしき）が行われた。午（うま）年にちなんでバックスタンド側のピッチに沿って特設コースを設置。フロンターレの勝利を祈念して3人の射手が走る馬上から弓でサッカーのゴールに見