レストランの客足が最も落ちる時間帯を狙い、AI＝人工知能が購買データなどを分析して考案した手ごろなセットメニューを提供する新たな実証が始まりました。【映像】AIが考案した実際のメニューサッポロホールディングスは、平日午後3時から5時限定でAIの分析をもとにしたメニューをグループ会社のレストランで提供します。「ビールと一緒に注文されることが多い」とAIが提案したポテトサラダなど、3種類のつまみがセットにな