お笑いコンビ、爆笑問題太田光（60）が22日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に出演。所属事務所「タイタン」が発表した誹謗（ひぼう）中傷に関する声明について言及した。タイタンは19日、SNSの利用をめぐり声明を発表。所属タレントに対する悪質な誹謗中傷など「表現の自由の範囲を明らかに超えた人格攻撃が確認されています」とし、これについて「弁護士や警察と連携し、発信者情報開示請求による表現者の特定