主君・信長の死を聞きつけた秀吉は「中国大返し」を行って山崎の合戦で明智光秀を破った、とされる。その定説が崩されようとしている。歴史評論家の香原斗志さんは「中京大学の馬部教授の最新研究で、その伝説が覆る可能性が出てきた」という――。狩野随川筆「豊臣秀吉画像」名古屋市秀吉清正記念館蔵（写真＝ブレイズマン／PD-Japan／Wikimedia Commons）■秀吉は「山崎の合戦」に間に合わなかった？羽柴秀吉ならではの常軌を逸