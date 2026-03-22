【モデルプレス＝2026/03/22】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が3月21日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】指原プロデュース28歳美女「スタイル良すぎ」美脚スラリの“制服風”ミニスカコーデ◆大谷映美里、ミニスカスタイル披露大谷は「私は好きだけど、きみは？」と問いかけ、グレーのパーカにミニ丈のプリーツスカートを合わせたコーデ