モデルのSHIHOが、夫で格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）のやや衝撃的な近況を公開した。去る3月20日、韓国で放送されたKBS2『新商品発売〜コンビニレストラン』には、秋山成勲に続き、野心的に優勝を狙ってやってきた新米シェフのSHIHOが出演した。【写真】秋山成勲、妻のセカンドパートナーもOK？SHIHOは、体型維持の秘訣として、日本、ヨーロッパ、アメリカなどで人気を博している「マクロビオティック」食