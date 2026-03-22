◆オープン戦広島―ソフトバンク（２２日・マツダスタジアム）ソフトバンク・小久保裕紀監督が２２日、キャンプ後半から首のコンデション不良で２度離脱した柳田悠岐外野手について、開幕後は基本的にＤＨで起用する方針を明かした。「長期離脱が一番困る。守れる日が来たら守らせますけど、どうしても首の負担がスローイングの方がきそうだと（報告が）上がってきている。最初は守備なしでＤＨ中心で起用しようかなと思ってい