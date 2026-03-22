◆女子プロゴルフツアーＶポイント×ＳＭＢＣレディス最終日（２２日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）２位で出たプロ２１年目の笠りつ子（３８）＝ＰＧＭ＝が逆転し、２０２１年ヨネックスレディス以来となる５年ぶり７勝目を手にした。昨年、ルール誤認でホールアウト後にペナルティーを受けた大会で復活を遂げた。１打差２位から出ると、４バーディー、２ボギーの７０で回り、通算３アンダーで逆転。最