元「モーニング娘。」でタレントの辻希美と、夫で俳優の杉浦太陽がそれぞれ、次男・昊空（そら）くん誕生日を祝う様子を公開した。辻は２２日までに自身のインスタグラムを更新。「昨日はソラの１３歳のお誕生日でしたそらのお友達が来てくれて一緒にお祝いしたよ」「賑やかなｂｉｒｔｈｄａｙになりました改めてそっちゃん…ｈａｐｐｙｂｉｒｔｈｄａｙ」と記し、バルーンなどで飾られた部屋でのショットなどを投稿。