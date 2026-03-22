◆オープン戦広島―ソフトバンク（２２日・マツダスタジアム）広島の先発・栗林良吏投手が３回４安打３失点でマウンドを降りた。初回は３者凡退。２―０の２回は先頭・柳田に右翼線へ二塁打を浴び、１死から今宮の三塁内野安打で一、三塁。周東の左犠飛で１点を失うと、栗原に中前適時打、谷川原に左中間へ適時二塁打を献上した。集中打を浴び、一挙３失点で逆転を許した。３回は３者連続三振と圧巻の内容。修正力の高さを見