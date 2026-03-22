１９日、万泉河のほとりに広がる瓊海の中心市街地。（ドローンから、ボアオ＝新華社記者／郭程）【新華社ボアオ3月22日】中国海南省瓊海（けいかい）市はボアオ・アジアフォーラム開催地の博鰲（ボアオ）鎮を擁し、フォーラムの波及効果により目覚ましい発展と変貌を遂げてきた。インフラ整備が進み、市街地と農村部の景観は一新され、文化・観光の融合や農村振興が大きく進展した。フォーラム設立25周年の今年も、会議開催によ