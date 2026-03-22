春になると楽しみたくなるのが、華やかなアフタヌーンティー。東京湾を望むラグジュアリーホテル【フェアモント東京】では、桜とフランス菓子をテーマにした春限定のフレンチアフタヌーンティー「SAKURA IN PARIS」が登場しています。クラシックなフランス菓子に、やさしい桜の香りと春らしい彩りをプラス。パリ気分でお花見を楽しむような、ロマンチックなティータイムが過ごせます。