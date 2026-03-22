◇第98回選抜高校野球大会第2試合大垣日大2―1近江（2026年3月22日甲子園）大垣日大がエース・竹岡大貴投手（3年）が涙の188球完投勝利で延長タイブレークの激戦を制した。MBS「センバツLIVE!」で解説を務めた前浦和学院監督の森士氏（61）は「最高のゲームでしたね。初回の1球目から最後の1球まで目の離せないゲームだったんじゃないですか」と、息詰まる投手戦を称えた。近江の先発・上田健介投手（3年）も129球の