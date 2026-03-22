女優の大原優乃（26）が21日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。プライベートで旅行した女優を明かした。MCの博多大吉から「年代的には福原（遥）さんと同じぐらい？」と聞かれ、大原は「はい。はるちゃんは、仲良くさせてもらってます」と答えた。松岡昌宏は「あ、まいんちゃん!?」と福原が子役時代に出演していた番組で反応した。大原は「去年一緒に旅行行きました。パ