株式会社ワコール（京都府京都市）は、このほど「ブラジャーの愛用実態調査」の結果を発表しました。それによると、女性たちの約2人に1人が「ブラジャーに何らかのこだわり」を持っていることがわかりました。では、こだわっているポイントにはどのようなことがあるのでしょうか。【調査結果を見る】ブラジャーでこだわるポイントは？調査は、全国の20〜50代の女性2000人を対象として、2025年1月にインターネットで実施されました