東京ド真ん中の「高速道路の廃線跡」今後はどうなる？東京都心部を走る無料の高速道路「東京高速道路」は2025年4月5日をもって廃止になりました。その後、撮影などに使われているほか、一般人が立ち入れるさまざまなイベントが開かれ、にぎわいを見せています。では、今後この旧東京高速道路はどうなっていくのでしょうか。東京高速道路（通称：KK線、会社線とも）は戦後、銀座周辺の復興と渋滞緩和を目的に、外堀と2つの