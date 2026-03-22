私はエリナ。夫のナオト、高1の息子ハルマと家族3人で暮らしています。最近ハルマにはサラちゃんという同級生の彼女ができました。学校帰りに駅まで一緒に歩いたり、ファストフードでおしゃべりしたり……。初々しいデートの様子を聞くと、私たち夫婦の付き合いはじめの頃を思い出して微笑ましいです。ハルマがちょっと浮かれているのは気にかかりますが、今のところ良いお付き合いのようです。親としてはハラハラしつつも見守って