福岡県警は22日、福岡市中央区内で同日午前10時ごろ、男性が刃物様のものでけがをさせられる事件が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。犯人は身長175くらいの中肉。メガネなし、黒色短髪、灰色上衣、灰色下衣着用。刃物様のものを所持し、現在も逃走している。目撃情報などあれば情報提供を求めている。