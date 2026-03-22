明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第8節、清水エスパルスはホームでサンフレッチェ広島と対戦、FWオセフンなどのゴールで3-1で勝ち、リーグ戦3連勝となりました。 ここのところ、2試合連続で先制しながら追いつかれていた清水は前半19分、波状攻撃から最後はDF吉田豊のミドルシュートが決まり先制します。追加点が欲しい清水はその2分後、FWオセフンが広島GK大迫敬介に対し、プレ