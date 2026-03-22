＜Vポイント×SMBCレディス最終日◇22日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が後半15番を終えて、5年ぶりVを狙う38歳・笠りつ子がトータル3アンダー・単独首位に立っている。【写真】吉田鈴さんは白が基調のミニスカウェア1打差2位に神谷そら。2打差3位タイには女王・佐久間朱莉、2週連続Vを狙う菅楓華、大会2勝の鈴木愛、4打差6位タイには菅