◇プロ野球オープン戦 ヤクルトー日本ハム(22日、エスコンフィールドHOKKAIDO)シーズン開幕戦の次のカード、31日の本拠地開幕戦の開幕投手に内定している小川泰弘投手。オープン戦最終戦に先発マウンドでは5回1失点となりました。初回には、先頭に四球を与えるも後続を打ち取り、無失点の立ち上がり。しかし2回には先頭から連打を浴び、エラーも絡んで無死満塁のピンチを招きます。ここで田宮裕涼選手をショートへの併殺打とするも