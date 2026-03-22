タレントの辻希美（38）が22日、自身のSNSを更新。次男・昊空さん（そら）が13歳の誕生日を迎えたことを報告し、自宅で開いた誕生日パーティーの様子を公開した。【写真】「愛してるよぉ〜」次男13歳の誕生日会ショット公開した辻希美「昨日はソラの13歳のお誕生日でした」とつづり、“13”の大きな風船を持った昊空さん、辻、夫でタレントの杉浦太陽（45）との3ショットをアップ。「昨日はソラのお友達が来て一緒にお祝いして