「選抜高校野球・１回戦、近江１−２大垣日大」（２２日、甲子園球場）延長タイブレークの末、大垣日大が２回戦に進出。エースの竹岡が１８８球を投じて勝利を呼び込んだが、うれし涙と悔し涙が交錯するシーンがあった。近江の先発・上田も１２９球を投じて９つのゼロをスコアボードに並べた。だが延長十回に決勝の２点二塁打を浴び、イニング途中で降板。ゲームセット後、悔し涙をおさえることができなかった。竹岡は最後