モノづくりなどを通して様々な分野の技術を体験できるイベントが開かれています。 子どもたちがブラシをこすって、恐竜や貝などの化石を掘り出す体験をしています。 ２１日から行われているこのイベントは、子どもたちに文化や技術を体験してもらおうと企業や大学などが企画しました。 こちらは薬を作るのに欠かせない「治験」について学べるワークショップ。「病気の人の手助けをしたい」などといったメッセージを