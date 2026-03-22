2025年1月、平壌の万寿台議事堂で開かれた北朝鮮の最高人民会議（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮の国会に当たる最高人民会議が22日に招集日を迎えた。15日の代議員選挙後、新しい布陣で初の開催となる。議題は、憲法で国家元首の地位と定める「国務委員長」の選出や憲法改正など。2月の朝鮮労働党大会で党最高ポストに留任した金正恩党総書記が国務委員長に再び就くとみられる。党機関紙、労働新聞は22日、開催状況に