TikTokフォロワー22万人を超え、2025年よりホリプロに所属し話題を呼んだ虹咲カリナ（18）が、16日発売の『週刊プレイボーイ』13＆14号（集英社）のグラビアに登場した。【写真】エキゾチックな美しさ！鮮烈グラビアを披露した虹咲カリナ2008年1月17日生まれ、愛知県の“とある村”出身の虹咲は、25年4月に『週刊プレイボーイ』の表紙で芸能界デビュー＆芸名募集。以降、数々のグラビア誌に登場したほか、ショートドラマへの出