元乃木坂４６でタレントの松村沙友理（３３）が２２日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。第１子の性別に言及した。松村は昨年１２月、結婚と第１子妊娠を発表。今月１２日にはＳＮＳで出産したことを報告していた。動画は「【質問返し】妊娠・出産のリアルを答えます！つわりは？パートナーの対応は？など驚きがたくさんありました！」というタイトルで投稿。視聴者からの質問に答える形で、妊娠や出産にまつわるエピソード