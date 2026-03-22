フジテレビの竹内友佳アナウンサー（３７）が退社することになった。２２日、自身のインスタグラムで発表した。竹内アナは「１５年間勤めてまいりましたフジテレビを７月上旬に退職することになりました」と報告。退社理由は「４歳になった息子との時間をこれまで以上に大切に過ごしたい」との思いだったという。月・火曜キャスターを務めるニュース番組「ＬｉｖｅＮｅｗｓｄａｙｓ」（午前１１時３０分）の２４日放送が