カーリング女子の世界選手権（カナダ・カルガリー）で、決勝進出を決めたチーム・エイナーソン（カナダ）はアクシデントに負けじと戦っている。今大会のカナダ代表に選出されたチーム・エイナーソンは、１次リーグと準決勝で日本代表のロコ・ソラーレ（ＬＳ）に勝利した。金メダルに王手を懸けたが、カナダ公共放送局「ＣＢＣ」は、チーム・エイナーソンのスキップを担うケリー・エイナーソンがケガをしていると報道。「カナダ