モデルの森星さん（33）が2026年3月11日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つコーデを披露した。森星さんの祖母はファッションデザイナーの森英恵さん、姉はタレントでモデルの森泉さん。車から降りるところをとらえたショット森さんは、花の絵文字を添えて、花柄のミニ丈のファッションで、ベージュのコートを羽織った姿を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ベージュのコートを羽織り、花柄のミニ