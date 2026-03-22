【今週グサッときた名言珍言】【写真】イジられ翻弄されるダイアンの2人が揃って「2026年の主役」に「お笑いじゃないんで」（こたけ正義感／テレビ東京系「ゴッドタン」3月14日放送）◇◇◇現役の弁護士という異色の経歴で活躍するピン芸人・こたけ正義感（39）。コメンテーターのような仕事のオファーも少なくないが、それらは「完全に断っている」という。その理由をきっぱり答えた一言が今週の言葉だ。当初は