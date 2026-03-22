ネットでニュースを見ている時、「この人、最近よく見るよな……」という人物がいるのではないだろうか。これは、ウェブメディア・ニュースサイト側が「この人の名前がついていれば、ある程度インプレッションが稼げるのが確実」という人々である。基本的には、その人のSNS・YouTubeを含めた動画配信・テレビ出演・ラジオ出演の発言を元に作る、いわゆる“コタツ記事”だ。カンニング竹山「ニュースやめる」宣言の余波…“芸人コ