人気女子プロレスラーのウナギ・サヤカ（39）が22日までに自身のインスタグラムを更新。愛犬との2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「くぁー」とつづった。写真では愛犬を抱いた2ショットを投稿した。ネットでは「めちゃくちゃ可愛い〜」「愛犬の下は…？」などの声が上がった。