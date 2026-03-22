大垣日大２―１近江（１回戦＝２２日）大垣日大（岐阜）の竹岡、近江（滋賀）の上田の両先発が好投し、ともに無得点のまま延長タイブレイクに突入。大垣日大は十回、代打・高橋の２点二塁打で均衡を破り、竹岡がその裏、１失点でしのいで逃げ切った。近江は八、九回の好機を生かせなかった。