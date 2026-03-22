◇第98回選抜高校野球大会第4日1回戦 大垣日大2−1近江（2026年3月22日甲子園）隣県同士の「関ヶ原決戦」は、2年連続7度目出場の大垣日大（岐阜）が、2−1で近江（滋賀）を破り、2回戦に進出した。延長10回、188球を投げ切った先発の竹岡大貴は「バックの守りに助けられ、楽しい投球ができた」と喜んだ。最後は、感激の涙もほおをつたわり「夢だった場所で勝利できて、うれしかった」と話した。両軍ともに堅守が光っ