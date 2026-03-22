「選抜高校野球・１回戦、近江１−２大垣日大」（２２日、甲子園球場）近江が延長タイブレークの末に敗れ初戦敗退。プロ注目のエース・上田が１２９球の熱投を見せるも延長十回に力尽きた。初回に無死三塁のピンチをしのぐと、以降は上田が勢いに乗った。大垣日大・竹岡との投手戦となった。互いにピンチを迎えるも執念で粘り試合は０−０のまま。八回に２死二塁から箕浦が左前打を放ち、二塁走者の杉本がヘッドスライディン