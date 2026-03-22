メディカルドック監修医が血糖値を下げる食べ物などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『医師が薦める「血糖値を下げる食べ物・飲み物」はご存知ですか？』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：木下 康平（医師）経歴： 防衛医科大学校卒業 聖マリアンナ医科大学病院呼吸器内科にて専門研修 自衛隊病院にて呼吸器内科・一般内科診療に従事 資格：内科認定医、呼吸器内